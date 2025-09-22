المفوضية تطلق رابط تسجيل المراقبين ووكلاء الأحزاب لانتخابات 2025

نيوز-سياسة



أعلنت ، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل لفرق الرقابة للانتخابات ووكلاء الأحزاب اعتبارا من يوم غد.





وقالت المفوضية في بيان مقتضب انها " فتح باب تسجيل فرق المراقبة المحلية ووكلاء الاحزاب اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٣".



ونشرت المفوضية رابط التقديم للتسجيل كمراقبين محليين ووكلاء أحزاب عبر الرابط التالي:



