https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541466-638941454487454129.webp
رئيس ديوان الوقف السني للقوى السياسية: اتيحوا لنا المجال لنؤدي الرسالة بحرية واستقلال
سياسة
2025-09-22 | 09:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
148 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
وجه رئيس
ديوان الوقف السني
وكالة عامر شاكر الجنابي، اليوم الاثنين، رسالة الى القوى السياسية، فيما خاطبها بالقول "اتيحوا لنا المجال لنؤدي الرسالة بحرية واستقلال.
وقال الجنابي في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لرئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
على ثقته الكريمة بتكليفي بمنصب رئيس
ديوان الوقف السني
وكالة وهي أمانة كبرى ومسؤولية وطنية سأحرص بعون الله على أدائها بما يليق بمكانة هذه المؤسسة العريقة ودورها في ترسيخ قيم الاعتدال وخدمة المجتمع".
وأضاف "أتوجّه بالشكر والتقدير إلى
المجمع الفقهي العراقي
لكبار العلماء على ثقتهم الكريمة ودعمهم وأعدّ هذه الثقة دافعاً إضافياً لبذل أقصى الجهود في خدمة هذه المؤسسة الجامعة وبما يحقق رسالتها الوطنية والدينية"، متعهدا "بالحفاظ على مكانة
الديوان
كمؤسسة جامعة".
وأكد "سأعمل وبدعم إخوتي من موظفي وموظفات الديوان على تطوير أدائه وتعزيز رسالته في نشر الوسطية ونبذ التطرف وترسيخ دوره في دعم
الوحدة الوطنية
وحماية السلم
الأهلي
بعيداً عن أي استغلال سياسي أو انتخابي"، داعيا "جميع القوى السياسية الى أن تتيح لديوان الوقف السني المجال ليؤدي رسالته بحرية واستقلال بعيداً عن ضغوط المصالح والمكاسب وأن يكفّوا عن أي محاولات لزجه في الحسابات الانتخابية أو المناكفات الحزبية فهذه المؤسسة الدينية والوطنية تمثل أمانة عامة وبيوت الله أكبر من أن تتحول إلى أداة للصراع ونجاحها مرهون بحمايتها من التدخلات وتوفير بيئة مهنية تليق بمكانتها وتاريخ عطائها لتبقى صمّام أمان ووحدة للمجتمع وخادماً صادقاً لرسالة الدين والوطن".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السوداني يقرر إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي من مهامه ويكلف بديلاً
06:21 | 2025-09-18
برلمانية تكشف ملفات فساد ديوان الوقف السني وتثمن جهود السوداني في ملف الخدمات
16:29 | 2025-08-09
الوقف السني يعود بموقف جديد بعد وفاة الشيخ القرغولي: واعتصموا بحبل الله
10:45 | 2025-09-13
بيان جديد بشأن مقتل الشيخ عبد الستار سلمان: نحمل الوقف السني المسؤولية
04:13 | 2025-09-13
الوقف
السني
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
المجمع الفقهي العراقي
محمد شياع السوداني
ديوان الوقف السني
الوحدة الوطنية
المجمع الفقهي
السومرية نيوز
السومرية نيوز
اخترنا لك
العراق يرحب بإعلان 4 دول اعترافها الرسمي بدولة فلسطين
10:55 | 2025-09-22
توجيهات من السوداني تخص المدن الجديدة
10:38 | 2025-09-22
المفوضية تطلق رابط تسجيل المراقبين ووكلاء الأحزاب لانتخابات 2025
06:42 | 2025-09-22
في ذكرى حرب الثمانين.. ايران تستعرض "الخلافات التاريخية" على الحدود مع العراق
06:38 | 2025-09-22
السيد الصدر يخص "اسبانيا" بالشكر.. ويحدد نتائج "موجة الاعتراف بفلسطين"
03:38 | 2025-09-22
السوداني يصل بابل لإعلانها عاصمة العراق الصناعية
03:22 | 2025-09-22
