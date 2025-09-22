العراق يرحب بإعلان 4 دول اعترافها الرسمي بدولة فلسطين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "نرحب بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين"، مبينة ان "هذه الخطوة تعد تطوراً مهماً في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإسناد نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها الشريف".وأضافت ان " إذ يعبّر عن تقديره العالي لهذا الموقف المسؤول والشجاع من هذه الدول، فإنه يؤكد أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق "، مجددة "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة".ودعت "جميع دول العالم إلى أن تحذو حذو المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال، والإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين وتمكينها من نيل كامل حقوقها المشروعة وفق قرارات الدولية".