بغداد وأثينا تبحثان ملفات عدة بينها سمات الدخول

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس ، ، وزير خارجية جمهورية جورجوس جرابيتريتيس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ".

وأكد الجانبان خلال اللقاء "عمق العلاقات الثنائية بين واليونان، وما يربط البلدين من وشائج تاريخية وحضارية مشتركة".



وأشار حسين إلى "أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من سمات الدخول، وتسهيل منح التأشيرات، فضلاً عن عودة لتسيير رحلاتها إلى ، بما يعزز التواصل والتعاون بين الشعبين".



كما بحث الجانبان نتائج الاجتماع السابق للجنة الوزارية المشتركة عام 2020، وأعربا عن تطلعهما لعقد اجتماع جديد في المستقبل القريب.

وفي مجال التعاون الثقافي، تم التطرق إلى تبادل الزمالات الدراسية بين البلدين، مع تأكيد الجانب اليوناني رغبته في تقديم منح مجانية للطلبة العراقيين.



من جانبه، أوضح وزير الخارجية اليوناني أن وفداً من رجال الأعمال سيزور العراق خلال الفترة من 19 إلى 20 تشرين الأول المقبل، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، داعياً إلى تكثيف التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الاقتصاد والطاقة.

وفي هذا السياق، أشار حسين إلى دعوة العراقي لنظيره اليوناني لزيارة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مقترحاً عقد لقاء بين رجال الأعمال من كلا البلدين لبحث آفاق التعاون المشترك.



كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية والتوترات المتصاعدة في المنطقة، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الحرب على قطاع غزة.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع، مشيرين إلى أن الموقف الأميركي لم يشهد أي تغيير، وهو ما يشكل تحدياً أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة.



وفيما يتعلق بالملف السوري، شدد فؤاد حسين على أهمية التوصل إلى حلول سياسية شاملة تحترم سيادة وتحقق تطلعات شعبها، مؤكداً أن التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد الوضع.



من جانبه، أكد وزير الخارجية اليوناني حرص بلاده على المساهمة في إيجاد تسوية عادلة للصراعات القائمة في المنطقة، مشدداً على أن استمرار الأوضاع الحالية أمر غير منطقي.