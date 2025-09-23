توزيع تلّ أثري "كقطع أراضٍ".. قصص مثيرة عن تزوير العقارات في العراق

وقال شواني في تصريحات متلفزة تابعتها ، ان "الوزارة قضت على مسألة تزوير العقارات بنسبة 90%"، مشيرا الى ان "احياءً سكنية بالكامل تم تزويرها في ، تم معالجة الملف واستعادة الحقوق".وأشار شواني الى ان " تعاني من مشاكل كبيرة في التزوير العقاري"، مبينا ان "عمليات التزوير العقاري في سامراء شملت توزيع تلال اثرية مقطع أراضي".