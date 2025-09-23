توجيهات من السوداني تخص العمل بمحطات تعبئة الوقود ومعامل وساحات الغاز الاهلية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، استقبل ممثلي رابطتي اصحاب محطات تعبئة الوقود ومعامل الغاز الاهلية، بحضور رئيس العراقي وعدد من المسؤولين في الوزارات والدوائر المعنية".وأضاف ان " استمع إلى ايجاز مفصل عن طبيعة العمل بمحطات الوقود ومعامل الغاز الاهلية والمعوقات والمشاكل التي تعترضه".واكد السوداني "دعم الحكومة لتطوير عمل هذا القطاع ومتابعة متطلباته، وتأمين احتياجات العاملين فيه الذين يتجاوز عددهم عشرات الالاف في 1425 محطة وقود و335 معمل غاز يديرها القطاع الخاص".وجرت خلال اللقاء مناقشة فرض الرسوم والغرامات على محطات تعبئة الوقود، ومنعها بيع الوقود للمزارعين والمولدات الاهلية والسيارات الانشائية الاهلية، وتوقف هامش الربح للمنتجات المقدمة الى المحطات منذ عام 2008، فضلا عن ضريبة العقار للمحطات والضريبة المفروضة على استخدام البطاقات الذكية.وشدد السوداني "على اهمية تحديث العمل بمحطات تعبئة الوقود ومعامل وساحات الغاز الاهلية ورفدها بالتقنيات الحديثة، وايجاد الوسائل التي تصب في تطوير العمل والخدمات، فضلا عن محاسبة بعض ضعاف النفوس ممن يحاولون ابتزاز المواطنين".ووجه رئيس مجلس الوزراء "وكيل ومدير عام التنمية الصناعية ومدير عام دائرة العقارات ومدير المنتجات النفطية والمستشار الاقتصادي بعقد اجتماع لوضع حلول ومعالجات سريعة للمعوقات والمشاكل والشكاوى المقدمة من رابطتي اصحاب محطات الوقود ومعامل الغاز الاهلية، ورفعها الى السوداني".