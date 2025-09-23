المفوضية تعلن موعد توزيع البطاقات البايومترية على الناخبين

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في بيان ورد لـ ، إن "يوم غد ٢٠٢٥/٩/٢٤ ستشرع مفوضية الانتخابات بتوزيع بطاقة الناخب البايومترية على الناخبين".وأضاف غلاي، أن "المفوضية ستوزع البطاقات من خلال ١٠٧٩ مراكز تسجيل وطيلة أيام الأسبوع".