الإعلام والاتصالات تتوعد بإجراءات قانونية بحق مقدمي البرامج الحوارية المخالفين للتعليمات

توعدت والاتصالات، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات قانونية بحق مقدمي البرامج الحوارية المخالفين للتعليمات ولائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من الهيئة.

وجاء في كتاب صادر من الهيئة:



"تتابع والاتصالات باهتمام بالغ، تفاصيل المحتوى الإعلامي في الوطني ولاسيما البرامج السياسية الحوارية التي يأتي أداء بعض مقدميها وضيوفها ضعيفاً يخلو من المهنية و المسؤولية ، حيث لم يوفقوا في إدارة دفة الحوار بشكل مهني متوازن وهادف، وهو أمر سبق أن تم تشخصيه من قبل هذه الهيأة في إعمامها الموسوم (سياقات البرامج الحوارية بالعدد (7/ع/11438) في 2025/7/29 ، المتضمن توجيه المؤسسات الإعلامية كافة بضرورة الابتعاد عن التجريح والشخصنات وتجنب جميع أشكال الإساءة اللفظية، واعتماد المعلومة الدقيقة والموثوقة محوراً في النقاشات والحوارات بدلاً من التشنج والانفعال، ويتحمل معدو البرامج ومقدموها كامل المسؤولية عن إدارة الحوار، لضمان بيئةٍ حوارية صحيحة تتيح للمتحدثين التعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية، في إطار الاحترام المتبادل بما ينسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة).