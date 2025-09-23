رئيس الوزراء يوجه بإعلان مظاهر الاحتفال باليوم الوطني العراقي

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، انه "استعداداً للاحتفال باليوم الوطني العراقي الذي يوافق الثالث من شهر تشرين الأول، ولأجل إظهار هذه المناسبة المعبّرة عن قيمة الانتماء للوطن والتمسك بوحدة شعبنا، وترسيخ ، فقد وجّه رئيس بإعلان مظاهر الاحتفال الوطنية بهذه المناسبة في الوزارات والمحافظات كافة، ورفع العلم العراقي في الأماكن العامة وتنفيذ الفعاليات الاحتفالية العامة الثقافية والاجتماعية، التي حددتها اللجنة المعنية المشكلة بتوجيه من في 18 أيلول الجاري".واكد على "إقامة الفعاليات الخاصة باليوم الوطني داخل وخارجه".