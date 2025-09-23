عراقي يشكو الحكومة البريطانية بسبب أنواع الطعام المجاني المقدم لطالبي اللجوء

وكشفت التي اجرت مقابلات مع بعض اللاجئين، عن استياء واسع النطاق من الأطعمة المصنعة والمكررة، والتي يقول السكان إنها تسبب آلامًا في المعدة وأمراضًا أخرى.ووصف قادر وهو طالب لجوء عراقي يقيم في المملكة المتحدة منذ تسع سنوات مع عائلته، طعام الفندق بأنه "رقائق بطاطس وقطع دجاج"، وأشار إلى شكاوى السكان من أنه يسبب لهم المرض.ويستخدم قادر وآخرون مواقد كهربائية في الحمامات، مزودة بأسلاك تمديد وأجهزة دخان محكمة الغلق، قائلا: "الجميع يطبخون في غرفهم بهذه الطريقة، جميعنا نفعل ذلك، لكننا نفعله سرًا".تُقدّم ، المُشرفة على إيواء اللاجئين، ثلاث وجبات يومية عبر مُقاولين، مُصرّحةً بأنها تُلبّي المعايير الغذائية، ولم تُعالج الوزارة أيّ شكاوى صحية مُحدّدة.وتستضيف الفنادق، التي أعيد استخدامها لاستخدام اللاجئين، حوالي 32 ألف شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بانخفاض عن 51 ألف شخص في عام 2023. وتخطط الحكومة لإنهاء استخدامها بحلول عام 2029 وسط ارتفاع التكاليف والاحتجاجات.