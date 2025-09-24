مكتب السوداني يعلن تسلم الشبان العراقيين المحتجزين في السعودية

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، إنه "بتوجيه من رئيس ، وحرصاً منه على متابعة شؤون المواطنين العراقيين في مختلف بلدان العالم، فقد أوفد إلى العاصمة مساء أمس الثلاثاء، وفداً برئاسة مدير إحسان العوادي".وأضاف المكتب، أن "الوفد الرسمي تسلم المواطنين العراقيين الذين كانوا محتجزين لدى المملكة لأسباب مختلفة، إذ سيتم إعادتهم في طائرة خاصة إلى العاصمة بغداد اليوم الأربعاء".وأشار المكتب الى ان "الوفد العراقي الرسمي نقل للجانب السعودي تحيات رئيس مجلس الوزراء وتثمينه لموقف سمو ولي العهد بن ، الذي وعد خلال لقائه في قمة الدوحة التي عقدت منتصف شهر أيلول الجاري، بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين تأكيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين".