انضمام المحكمة الاتحادية العليا إلى رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية

وذكر بيان للمحكمة ورد لـ ، أن " تلقت رسالة رسمية من رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية والمؤسسات المماثلة تؤكد انضمامها إليها كعضو أصيل".وأضاف البيان أن "الرابطة أشارت في رسالتها إلى أن مشاركة العليا ستسهم بشكل فاعل في تعزيز الحوار الدستوري، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتطوير مجالات التعاون بين الدول الأعضاء".وأكد البيان "حرص المحكمة على الانفتاح والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالقضاء الدستوري، بما يعزز تبادل الخبرات والرؤى والأفكار، ويسهم في ترسيخ التعاون في مختلف القضايا ذات الصلة بالعمل الدستوري".