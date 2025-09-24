فصيل عراقي يكشف دوره في حرب الـ12 يوما.. ويحدد أهدافه اذا هاجمت إسرائيل العراق

وقال الممثل الثقافي لكتائب ، إن "الصهاينة يهددون بمهاجمة ، ولكن في المقابل أعلنت كتائب سيد الشهداء أنه إذا تم استهداف البلاد من قبل فإن جميع الأشخاص الموجودين في في سيكونون من بين الأهداف"، بحسبما نقلت وسائل اعلام إيرانية.وأوضح أنه "خلال حرب الاثني عشر يومًا التي فرضها النظام الصهيوني على ، نظمنا قافلة دعم في ، والتي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة شنه النظام الصهيوني خلال الحرب، وبالطبع، لم يسفر هذا الهجوم عن سقوط أي شهداء، لكن قلة الصحفيين في تلك الساحة حالت دون تغطية إعلامية لهذا النضال".وأشار الى انه "أردنا أن نبيّن أن الدم العراقي في معركة الدفاع عن ولاية يُسفك أسرع من الدم الإيراني، في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، استشهد السيد ، نائب قائد كتائب سيد الشهداء (ع)، على أرض إيران، وكان هذا الاستشهاد ردًّا على جهود الشهيد في العراق".وأكد أن "جماعته أدرجت على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل قبل أيام"، وبينما اعتبر ان "هذا التصنيف شرف، أشار الى ان "توقيت العقوبات المفروضة على جماعة كتائب سيد الشهداء العراقية، مرتبطة بالانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، فكتائب سيد الشهداء من أصحاب القرار السياسي العراقي، وأبو الاء الولائي عضو في الإطار التنسيقي العراقي".وبين أن "كتائب سيد الشهداء تدافع عن القضية الفلسطينية، وقد جاءت معاقبة هذه الجماعة نتيجةً لدعمها الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما لعبت كتائب سيد الشهداء دورًا في هجمات على موانئ ومطارات النظام الإسرائيلي، مما تسبب في تعطيل هذه البنى التحتية الإسرائيلية".