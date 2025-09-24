وصول الوفد العراقي الرسمي برفقة المفرج عنهم من السعودية إلى بغداد (صور)

– سياسة



الصور ادناه: وأكد لرئيس في بيان، وصول الوفد العراقي الرسمي برئاسة مدير مجلس الوزراء إلى برفقة المواطنين العراقيين الذين تم الإفراج عنهم من قبل الجانب السعودي.الصور ادناه:

