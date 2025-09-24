مقارنات بالأرقام.. مركز حقوقي يقدم مراجعة لانتهاكات حرية الصحافة طوال السنوات الـ6 الماضية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية وسط أوسلو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541761-638943040178061810.jpg
مقارنات بالأرقام.. مركز حقوقي يقدم مراجعة لانتهاكات حرية الصحافة طوال السنوات الـ6 الماضية
سياسة
2025-09-24 | 05:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
115 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
قدم
مركز النخيل
للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الأربعاء، مراجعة تقييمية بالبيانات، عن مؤشرات
العراق
بحرية الصحافة والانترنت والانتهاكات بحق الصحفيين للسنوات الأربع الماضية، فيما تمتد مراجعة بعض المؤشرات الى 6 سنوات الماضية، فيما أظهرت المؤشرات والبيانات تصاعدا في مؤشرات الانتهاك وتراجعا في نقاط الحريات الصحفية ولاسيما للعام الماضي 2024.
وقال المركز في تقرير تابعته
السومرية نيوز
، ان "المركز يصدر مراجعة تقييمية لحرية الصحافة والانترنت والانتهاكات بحق الصحفيين وفقًا لمؤشرات دولية وبيانات محلية، فيما يبدي أسفه وقلقه البالغين من تراجع مؤشرات
العراق
في الحريات الصحفية وزيادة الانتهاكات خلال السنوات الاربع الماضية".
وأضاف المركز ان "هذا التراجع يكشف عن مفارقة استثنائية، ففي الوقت الذي من المفترض أن العراق يعيش استقرارا سياسيا وامنيا، تتدهور حرية الصحافة".
حرية الصحافة
في حرية الصحافة، قال المركز انه "بالرغم من ان نقاط العراق بمؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" ارتفعت في 2024 الى 30 درجة من 100، مقارنة بـ25 درجة في 2023، الا ان نقاط العراق لهذين العامين اقل بكثير من نقاطه في السنوات الماضية".
وأوضح انه "كانت نقاط العراق في اعوام 2020 و2021 وحتى 2019 وما قبلها تحوم حول الـ40 نقطة من اصل 100 نقطة، ما يعني ان نقاط العراق بحرية الصحافة في عامي 2023 و2024 انخفضت لمستويات قياسية".
حرية
الانترنت
في مجال حرية الانترنت، أوضح المركز ان "العراق تراجع في 2024 لأدنى مستوى خلال السنوات الاربع الماضية، حيث بلغت نقاطه 40 من 100 في 2024، بينما كانت 43 من 100 في 2023، و42 في 2022، و41 في 2021".
الافلات من العقاب
في مؤشر الإفلات من العقاب الذي تصدره لجنة
حماية الصحفيين
منذ عام 2008، أشار المركز الى ان "المؤشر تدرج فيه البلدان التي لم يحاسب فيها قاتلو الصحفيين رغم مرور 10 سنوات او اكثر على قضاياهم، وجاء العراق في المرتبة 7 من اصل 12 بلدا".
وبين انه "وبالرغم من ان المرتبة تحسنت منذ 2021 عندما كان العراق في المرتبة الثالثة بصفته متقدمًا بالافلات من العقاب، تراجع الى المرتبة السابعة في 2024، لكن هذا التراجع ليس لتحسن اداء العراق او قيامه بحل واحدة من القضايا الـ17 التي تتعلق بقتل صحفيين دون حسم، بل تراجع لهذه المرتبة نتيجة تقدم هايتي والكيان والصومال وافغانستان وتفوقها على العراق بالافلات من العقاب نتيجة حالات قتل مر عليها 10 سنوات دون محاسبة".
انتهاكات الصحفيين
وأكد المركز انه "في مجال انتهاكات حريات الصحفيين، سجل عام 2024 رقما قياسيا بعدد الانتهاكات للصحفيين في العراق مقارنة بالسنوات الست الماضية وصولا لعام 2019، وفقًا لتقارير دولية ومحلية وثقت الانتهاكات بمختلف انواعها تجاه الصحفيين".
وأشار الى انه "في 2024، بلغ عدد الانتهاكات (457) حالة انتهاك توزعت بين الاعتقال والإصابات، فضلا عن مداهمة أو اقتحام أو هجوم مسلح ضد منازل الصحفيين ومقار وسائل الإعلام، واعتداء بالضرب، ومنع أو عرقلة العمل، ورفع دعاوى قضائية".
وأوضح المركز انه "في 2023 بلغ عدد الانتهاكات 333 حالة، وفي 2022 بلغ 345 حالة، وفي 2021 بلغ 280 حالة، وفي 2020 بلغ 277 حالة، وفي 2019 بلغ 414 حالة، ويلاحظ ان عدد الانتهاكات في 2024 تجاوز عدد الانتهاكات عام 2019 بالرغم من كونه عام توتر وانتهاك حقوق خلال احداث تشرين، أي ان انتهاكات 2024 اعلى بـ10% من انتهاكات 2019 بحق الصحفيين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
الكشف عن أكثر من 500 انتهاك لحقوق الإنسان بمراكز احتجاز المهاجرين الأمريكية
06:00 | 2025-08-06
مركز عراقي لحقوق الإنسان: اعتقال الناشط الزيدي استفزاز للشارع وتهديد للسلم المجتمعي
04:05 | 2025-09-01
الحيدري يستنكر محاولات إسكات أصوات الناشطين في البصرة: انتهاك لحرية التعبير
13:22 | 2025-07-11
السوداني يؤكد التزام الحكومة الراسخ بضمان حقوق جميع المكوّنات وحرياتهم الدينية
12:23 | 2025-09-17
انتهاكات حرية الصحافة
حرية الصحافة والانترنت في العراق
حماية الصحفيين
السومرية نيوز
مركز النخيل
سومرية نيوز
لجنة حماية
السومرية
الانترنت
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
34.79%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
29.11%
06:07 | 2025-09-23
انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
06:07 | 2025-09-23
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
منوعات
20.74%
10:17 | 2025-09-22
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
10:17 | 2025-09-22
جرحى بانفجار في سوق مدينة أنطاليا التركية
دوليات
15.37%
09:18 | 2025-09-22
جرحى بانفجار في سوق مدينة أنطاليا التركية
09:18 | 2025-09-22
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
اخترنا لك
وزير العدل يبحث مع السفير الفرنسي تطوير التعاون العدلي والقانوني بين البلدين
07:34 | 2025-09-24
رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي يصل محافظة نينوى
06:21 | 2025-09-24
وصول الوفد العراقي الرسمي برفقة المفرج عنهم من السعودية إلى بغداد (صور)
05:41 | 2025-09-24
فصيل عراقي يكشف دوره في حرب الـ12 يوما.. ويحدد أهدافه اذا هاجمت إسرائيل العراق
05:29 | 2025-09-24
انضمام المحكمة الاتحادية العليا إلى رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية
05:01 | 2025-09-24
السيد الصدر ينتقد ظاهرة "كره المدارس".. ويستذكر ايامه الدراسية
04:03 | 2025-09-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.