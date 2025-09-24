مقارنات بالأرقام.. مركز حقوقي يقدم مراجعة لانتهاكات حرية الصحافة طوال السنوات الـ6 الماضية

وقال المركز في تقرير تابعته ، ان "المركز يصدر مراجعة تقييمية لحرية الصحافة والانترنت والانتهاكات بحق الصحفيين وفقًا لمؤشرات دولية وبيانات محلية، فيما يبدي أسفه وقلقه البالغين من تراجع مؤشرات في الحريات الصحفية وزيادة الانتهاكات خلال السنوات الاربع الماضية".وأضاف المركز ان "هذا التراجع يكشف عن مفارقة استثنائية، ففي الوقت الذي من المفترض أن العراق يعيش استقرارا سياسيا وامنيا، تتدهور حرية الصحافة".حرية الصحافةفي حرية الصحافة، قال المركز انه "بالرغم من ان نقاط العراق بمؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" ارتفعت في 2024 الى 30 درجة من 100، مقارنة بـ25 درجة في 2023، الا ان نقاط العراق لهذين العامين اقل بكثير من نقاطه في السنوات الماضية".وأوضح انه "كانت نقاط العراق في اعوام 2020 و2021 وحتى 2019 وما قبلها تحوم حول الـ40 نقطة من اصل 100 نقطة، ما يعني ان نقاط العراق بحرية الصحافة في عامي 2023 و2024 انخفضت لمستويات قياسية".حريةفي مجال حرية الانترنت، أوضح المركز ان "العراق تراجع في 2024 لأدنى مستوى خلال السنوات الاربع الماضية، حيث بلغت نقاطه 40 من 100 في 2024، بينما كانت 43 من 100 في 2023، و42 في 2022، و41 في 2021".الافلات من العقابفي مؤشر الإفلات من العقاب الذي تصدره لجنة منذ عام 2008، أشار المركز الى ان "المؤشر تدرج فيه البلدان التي لم يحاسب فيها قاتلو الصحفيين رغم مرور 10 سنوات او اكثر على قضاياهم، وجاء العراق في المرتبة 7 من اصل 12 بلدا".وبين انه "وبالرغم من ان المرتبة تحسنت منذ 2021 عندما كان العراق في المرتبة الثالثة بصفته متقدمًا بالافلات من العقاب، تراجع الى المرتبة السابعة في 2024، لكن هذا التراجع ليس لتحسن اداء العراق او قيامه بحل واحدة من القضايا الـ17 التي تتعلق بقتل صحفيين دون حسم، بل تراجع لهذه المرتبة نتيجة تقدم هايتي والكيان والصومال وافغانستان وتفوقها على العراق بالافلات من العقاب نتيجة حالات قتل مر عليها 10 سنوات دون محاسبة".انتهاكات الصحفيينوأكد المركز انه "في مجال انتهاكات حريات الصحفيين، سجل عام 2024 رقما قياسيا بعدد الانتهاكات للصحفيين في العراق مقارنة بالسنوات الست الماضية وصولا لعام 2019، وفقًا لتقارير دولية ومحلية وثقت الانتهاكات بمختلف انواعها تجاه الصحفيين".وأشار الى انه "في 2024، بلغ عدد الانتهاكات (457) حالة انتهاك توزعت بين الاعتقال والإصابات، فضلا عن مداهمة أو اقتحام أو هجوم مسلح ضد منازل الصحفيين ومقار وسائل الإعلام، واعتداء بالضرب، ومنع أو عرقلة العمل، ورفع دعاوى قضائية".وأوضح المركز انه "في 2023 بلغ عدد الانتهاكات 333 حالة، وفي 2022 بلغ 345 حالة، وفي 2021 بلغ 280 حالة، وفي 2020 بلغ 277 حالة، وفي 2019 بلغ 414 حالة، ويلاحظ ان عدد الانتهاكات في 2024 تجاوز عدد الانتهاكات عام 2019 بالرغم من كونه عام توتر وانتهاك حقوق خلال احداث تشرين، أي ان انتهاكات 2024 اعلى بـ10‎%‎ من انتهاكات 2019 بحق الصحفيين".