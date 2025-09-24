وزير العدل يبحث مع السفير الفرنسي تطوير التعاون العدلي والقانوني بين البلدين

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللقاء ناقش إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن تبادل المحكومين، بما يضمن تطبيق معايير حقوق الإنسان وتسهيل إجراءات زيارة ذويهم، إضافة إلى بحث آليات التعاون العملي في هذا المجال بما يعكس التزام البلدين بتعزيز العدالة وحماية حقوق النزلاء".من جانبه، أكد السفير الفرنسي: "حرص بلاده على توطيد العلاقات العدلية والقانونية مع "، مشيدًا "بالخطوات الإصلاحية التي تتبناها وزارة العدل العراقية، فضلا عن استعداد لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وتبادل الخبرات القانونية والعدلية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".