السوداني يستقبل المفرج عنهم من السعودية ويشدد على احترام العادات والخصوصية عند السفر

ورحب ، بالمواطنين المفرج عنهم بعد عودتهم مع الوفد الحكومي الرسمي الى أرض الوطن بطائرة خاصة، وأكد أن الحكومة ستتبنى رعاية شؤونهم ومتابعة أوضاعهم لحين استقرارها، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وثمّن السوداني موقف ومبادرة كما عبّر عن تقديره لولي العهد سمو ، الذي أصدر عفواً ملكياً، بناءً على اللقاء الثنائي الذي جمعهما خلال والاسلامية الطارئة التي عقدت مؤخراً في الدوحة.واكد السوداني أن قضية العراقيين الموقوفين كانت محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة وجهاز المخابرات الوطني والسفارة والقنصلية في المملكة العربية ، مشيدا بجهود الوفد الرسمي برئاسة مدير في انجاز هذا الموضوع، مشددا على أهمية أن يتقيد العراقيون بعادات وخصوصية كل بلد لتجنب الوقوع في أي ملابسات قانونية.من جانبهم، عبر ذوو المفرج عنهم عن شكرهم واعتزازهم بجهود الحكومة، والمتابعة الحثيثة من شخص رئيس مجلس الوزراء، في متابعة قضية المحتجزين، والإسهام الفعال في سرعة الإفراج عنهم، بحسب البيان.