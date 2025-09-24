السامرائي يبحث مع الجربا والحميدان أوضاع الموصل واحتياجاتها الخدمية

وقال للتحالف في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى استقبل، في بمدينة ، عضوي التحالف الجربا وسناء الحميدان، بحضور الأسبق ، وجمع من الشخصيات الاجتماعية".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول أوضاع الموصل واحتياجاتها الخدمية والتنموية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتعزيز استقرار المدينة وتمكين أبنائها من المشاركة الفاعلة في استحقاقات المرحلة المقبلة".وعبّر الحضور عن دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية.