الخارجية تعلن قرب إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج

وذكر بيان للخارجية، ورد لـ ، أن حسين "استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول ، ، وذلك في مقر لدى على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة".وجرى خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين ومجلس التعاون، وآفاق العمل المشترك، حيث أشار الوزير إلى أهمية المضي قدماً في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتفعيل أعمال ، مثمناً في الوقت ذاته قرب إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول ".كما تم التطرق، وفق البيان، "إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، إذ شدد السيد على خطورة التوترات القائمة في المنطقة، مؤكداً أن أي تصعيد عسكري قد يهدد استقرارها الجغرافي والسياسي، وأن العراق يدعو إلى اعتماد الحوار والتفاهم كسبيل لمعالجة الخلافات، ويؤكد في هذا السياق على أهمية التهدئة وتعزيز الاستقرار لما فيه مصلحة شعوب المنطقة".واستعرض الوزير خلال اللقاء المسار الديمقراطي في العراق، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة، بما يعكس التزام العراق بخيار الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة، بحسب بيان الخارجية.