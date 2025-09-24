السامرائي يبحث في الموصل تحسين واقع ناحية وانه وتعزيز استقرارها

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى زار، عضو التحالف رجب في ناحية وانه غربي ، برفقة وفد نيابي وعدد من قيادات تحالف العزم، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء الناحية".وأضاف ان "اللقاء تناول شؤون وانه واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين واقع الناحية وتعزيز استقرارها".وعبّر الحضور عن دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة.