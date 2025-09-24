رئيس الوزراء يوجه بحشد الجهود لإتمام مشروع قناة البدعة وإيصال المياه إلى البصرة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة إتمام مشروع قناة البدعة بحضور السادة؛ وزير الموارد المائية، ورئيس في مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين في "، مبينا انه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض حالة مشروع قناة البدعة والعقبات التي حالت دون إتمامه وتلكئه خلال السنوات الماضية، وأهمية استكمال المقطع الحرج منه البالغ طوله (65)كم، حيث يمر بمناطق رملية وجبسية (وقد اكتمل العمل فعلياً في 45 كم)".وأضاف انه "من أجل استكمال هذا المشروع، جرت مناقشة مشروع الأنبوب المائي ومدى مطابقته للعمل في ظل ظروف الشحّ المائي الحالي، بحضور ممثلي الشركات المنفذة".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بإكمال إجراءات الإعفاء الكمركي لجميع المواد الداخلة في إتمام المشروع، وكذلك تقديم مقترحات تعديل خاصة بقرار مجلس الوزراء المتعلق بقناة البدعة، من أجل استحداث مكوّنات جديدة، وتوفير السيولة المالية لها".كما وجّه "باستكمال محطة الضخ في المنطقة الحرجة وتوصيل لها"، مشدداً على "ضرورة حشد كل الطاقات لاستكمال خطة المشروع، وإيصال الماء الى مدينة ".كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الواقع المائي لعموم مناطق الوسط والجنوب، وحالة الإطلاقات المائية من دول الجوار، واستمرار العمل الدبلوماسي للتوصل الى حلول مستدامة، الى جانب البحث في جميع الإجراءات والمقترحات المعدة لتجاوز الأزمة المائية.