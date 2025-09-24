Alsumaria Tv
العراق يترأس أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين

سياسة

2025-09-24 | 14:25
العراق يترأس أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين
ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء، أعمال الدورة الـ49 للاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، المنعقدة في نيويورك.

وقالت الخارجية العراقية، "ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء أعمال الدورة الـ49 للاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، المنعقدة في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور رئيسة الدورة الـ80 للجمعية العامة أنالنا بيربوك، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وبمشاركة واسعة من وزراء وممثلي الدول الأعضاء".
 
واستهل وزير الخارجية كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن اعتزاز العراق بترؤس اجتماعات المجموعة للعام 2025، ومؤكداً حرصه على مواصلة نهج العمل الجماعي والوحدة والتنسيق الذي ميّز المجموعة لأكثر من ستة عقود، كما ثمّن الثقة التي منحتها الدول الأعضاء للعراق في إدارة أعمال المجموعة في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ النظام الدولي.

وأوضح حسين أن "اجتماع هذا العام يكتسب أهمية خاصة كونه يُعقد تحت شعار: العمل الجماعي من أجل التنمية المستدامة: دفع أولويات الجنوب العالمي في سياق الذكرى الثمانين للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتقييم، وفي الوقت ذاته دعوة متجددة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

وتناول حسين أبرز القضايا العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية والمالية، وتنامي الفجوة في العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التحديات الصحية، مؤكداً أن هذه الأزمات لا يمكن معالجتها إلا عبر التضامن والعمل الجماعي، وأن صوت الجنوب العالمي أصبح أكثر إلحاحًا وفاعلية.

كما استعرض الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال العام الجاري، وفي مقدمتها اعتماد وثيقة جديدة بشأن التمويل من أجل التنمية، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تمثل إطارًا عمليًا للتعامل مع التحديات المالية والتنموية، بما في ذلك معالجة أعباء الديون، وإصلاح الهيكل المالي العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية دعم العراق الكامل للرئيس القادم لمجموعة الـ77 والصين من منطقة GRULAC، معربًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة البناء على الإنجازات المتحققة، وتعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الدولية.

وشدد الوزير على ضرورة التمسك بالتعددية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام، وتنفيذ الالتزامات الدولية، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره ركيزة للتضامن والاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الجنوب العالمي يجب أن يكون في صميم عملية صياغة نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.


اخترنا لك
رئيس الوزراء يوجه بحشد الجهود لإتمام مشروع قناة البدعة وإيصال المياه إلى البصرة
13:11 | 2025-09-24
السامرائي يبحث في الموصل تحسين واقع ناحية وانه وتعزيز استقرارها
12:59 | 2025-09-24
الخارجية تعلن قرب إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج
12:40 | 2025-09-24
استعدادا للرواتب.. كردستان يودع 120 مليار دينار في خزينة المركز
10:53 | 2025-09-24
كوريا تتعهد بتسليم العراق بطريات منظومة الدفاع الجوي مطلع العام المقبل
10:37 | 2025-09-24
السامرائي يبحث مع الجربا والحميدان أوضاع الموصل واحتياجاتها الخدمية
10:07 | 2025-09-24

