تأكيد دعم العراق الكامل للبنان: استقرار وسيادة وأمن الدولة "الشقيقة"

وأشاد ، بجهود السفير اللبناني خلال مدّة عمله في ، مؤكداً حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع الشقيق في جميع المجالات وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وأشار السوداني الى دعم العراق الكامل لجهود من أجل تجاوز ظروف المرحلة الحالية، والعمل على ترسيخ أمن لبنان ومنع العدوان عنه، وتعزيز استقراره وسيادته ووحدة أراضيه.من جانبه، عبّر السفير اللبناني عن تقديره لمواقف العراق حكومة وشعباً، والدعم والمساندة التي تلقاها لبنان، على مختلف الصعد والمحافل الدولية والإقليمية لتي تعكس عمق الروابط التاريخية المشتركة بين البلدين.