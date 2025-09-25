تأكيد دعم العراق الكامل للبنان: استقرار وسيادة وأمن الدولة "الشقيقة"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541888-638943985632729367.jpg
تأكيد دعم العراق الكامل للبنان: استقرار وسيادة وأمن الدولة "الشقيقة"
سياسة
2025-09-25 | 08:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
89 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
استقبل رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، سفير الجمهورية
اللبنانية
لدى
العراق
علي الحبحاب
بمناسبة انتهاء مهام عمله.
وأشاد
السوداني
، بجهود السفير اللبناني خلال مدّة عمله في
العراق
، مؤكداً حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع
لبنان
الشقيق في جميع المجالات وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.
وأشار السوداني الى دعم العراق الكامل لجهود
الدولة اللبنانية
من أجل تجاوز ظروف المرحلة الحالية، والعمل على ترسيخ أمن لبنان ومنع العدوان عنه، وتعزيز استقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
من جانبه، عبّر السفير اللبناني عن تقديره لمواقف العراق حكومة وشعباً، والدعم والمساندة التي تلقاها لبنان، على مختلف الصعد والمحافل الدولية والإقليمية لتي تعكس عمق الروابط التاريخية المشتركة بين البلدين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
بغداد ترد على الخارجية الأمريكية: العراق دولة ذات سيادة كاملة
18:39 | 2025-08-12
مجلس الأمن يندد بقصف الدوحة ويؤكد دعم سيادة قطر
14:21 | 2025-09-11
السامرائي يؤكد لسفير تركيا أهمية دعم استقرار العراق
09:15 | 2025-08-07
تأكيد جديد من ترامب بسيادة المغرب على الصحراء
12:46 | 2025-08-02
تأكيد دعم العراق الكامل للبنان
استقرار وسيادة وأمن الدولة "الشقيقة"
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
الدولة اللبنانية
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
علي الحبحاب
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
41.43%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
22.35%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
19.93%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
16.29%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
اخترنا لك
المرجع المدرسي يحذر من "زوابع الفتن": شاركوا في الانتخابات واختاروا الأكفاء
11:38 | 2025-09-25
السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
11:23 | 2025-09-25
العراق والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني في القضايا المشتركة
10:12 | 2025-09-25
العراق يترأس أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين
14:25 | 2025-09-24
رئيس الوزراء يوجه بحشد الجهود لإتمام مشروع قناة البدعة وإيصال المياه إلى البصرة
13:11 | 2025-09-24
السامرائي يبحث في الموصل تحسين واقع ناحية وانه وتعزيز استقرارها
12:59 | 2025-09-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.