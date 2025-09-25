ترحيب عراقي بتعديل هولندا إرشاداتها وتحذيراتها المتعلقة بالسفر الى بلاد الرافدين

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ ، أن الأخير "استقبل سفيرة مملكة هولندا لدى جانيت البيردا، ورحب بإعلان عن تعديل إرشاداتها وتحذيراتها المتعلقة بالسفر إلى العراق"، مبيناً أن "هذا القرار يعكس الثقة المتجددة باستقرار الوضع الأمني في البلاد، ويسهم في تسهيل قدوم الشركات الاستثمارية والسائحين، ويمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين الصديقين".وأشار إلى أن "إجراءات الحكومة في تأمين البيئة الاستثمارية الملائمة للعمل، تشجع ، ولاسيما الهولندية للاستفادة من فرص الاستثمار في العراق".ووجّه "باستكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين البلدين، وتفعيل خطوات المشترك للمياه، لتوسعة التعاون والشراكة بين البلدين، ومضي العراق بالاستعانة بالخبرات الهولندية في مجال تنظيم الموارد المائية وإدارتها، إلى جانب المجالات الأخرى".من جانبها، أشادت السفيرة الهولندية بما "يشهده العراق من نقلة نوعية، وارتفاع في معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية"، معربة عن "رغبة الشركات الهولندية بتعزيز وتطوير عملها ضمن برامج التنمية والإعمار في العراق".