حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الاعرجي: التجربة العراقية اثبتت ان بناء السلام يتطلب اعادة الاعمار المادي والبناء الاجتماعي
سياسة
2025-09-25 | 13:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
248 شوهد
اكد
مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي
، اليوم الخميس، ان التجربة العراقية اثبتت أن بناء السلام يتطلب الجمع بين إعادة الإعمار المادي والبناء الاجتماعي وإدماج حقوق الإنسان في جميع مراحل بناء السلام ومعالجة آثار النزاعات.
وقال الاعرجي في كلمة خلال الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام العالمية لعام 2025 ، الذي عقد في مبنى
الأمم المتحدة
، ان "
العراق
يقدر جهود
المجتمع الدولي
في دعم مسارات بناء السلام وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين"، مضيفاً انه "تضافرت جهود قواتنا المسلحة وجميع العراقيين والشركاء الدوليين خلال المرحلة العصيبة التي مر بها العراق حينما تمكنت عصابات
داعش
الإرهابية من احتلال أجزاء من أراضيه عام 2014 ، وتمخضت عن تحرير الأرض، وهذا شكل نقطة تحول أساسية في مسيرة العراق".
وتابع "تبنت
الحكومة العراقية
برامج شاملة لإعادة اللحمة الوطنية من خلال تعزيز
المصالحة الوطنية
وفتح قنوات الحوار بين جميع مكونات الشعب العراقي، لتعزيز التفاهم وإعادة النازحين والمهجرين الى مناطقهم الأصلية. كما أعادت الحكومة العراقية الملايين من النازحين وفق خطط مدروسة وشاملة تمثلت بإزالة الألغام وتمكين الشباب والمرأة وترسيخ ثقافة السلام وحملات مكافحة التطرف".
واكمل "عملت الحكومة العراقية على تشريع قوانين داعمة لضحايا الإرهاب وإقرار قانون الناجيات الأيزيديات وأقرت إستراتيجية وطنية لمكافحة التطرف العنيف، ومازالت مستمرة في دعم إدماج وتوطين النازحين وبناء التماسك الاجتماعي"، لافتا الى انه "تعمل الحكومة العراقية مع منظمة
الهجرة الدولية
(IMO ) على تأسيس أول مؤسسة معنية بالنصح والإصلاح ، من أجل بناء السلام والتعايش السلمي".
واردف الاعرجي "عملت الحكومة العراقية على مكافحة الفساد والإصلاح المؤسساتي وإشراك جميع المكونات في العملية السياسية ، وبما يمنع التهميش ويعزز الثقة بالدولة. وأثبتت التجربة العراقية أن بناء السلام يتطلب الجمع بين إعادة الإعمار المادي والبناء الاجتماعي وإدماج حقوق الإنسان في جميع مراحل بناء السلام ومعالجة آثار النزاعات" .
وجدد التزام "العراق التزامه الكامل بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والحوكمة الشاملة كمدخل لمجتمعات أكثر صمودا واستقرارا، لبناء سلام دائم يستند الى العدالة والإنصاف والتنمية"، مؤكدا التزام العراق "استعداده لتقاسم خبراته الوطنية والاستفادة من تجارب الآخرين ، نحو عالم يسوده الأمن والازدهار".
اجتماع برئاسة السوداني لبحث تطوير وبناء قدرات منظومة الدفاع الجوي العراقية
13:26 | 2025-09-10
13:26 | 2025-09-10
علماء روس يدرسون مشروعًا فريدًا لإعادة بناء مدينة أثرية بالعراق بنموذج BIM
05:27 | 2025-09-17
05:27 | 2025-09-17
مرصد اقتصادي عراقي: إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس يتطلب أكثر من 400 مليون دولار
06:38 | 2025-08-12
06:38 | 2025-08-12
روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
18:20 | 2025-08-17
18:20 | 2025-08-17
