السوداني ورئيس القضاء المغربي يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لتهدئة التوتر وإنهاء الأزمات

وذكر بيان لمكتب ، انه "استقبل، رئيس في المملكة المغربية القاضي والوفد المرافق له. ورحب بزيارة الضيف الى بغداد، مؤكداً على أهمية العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم من خلال تبادل الزيارات الرسمية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات".وأكد رئيس على "توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية عبر التكامل بين حكومات الشقيقة وشعوبها، لافتاً إلى أهمية تواجد الشركات المغربية للعمل في لما تملكه من قدرات وخبرات في مجالات مهمة، مبيناً أن الحكومة عازمة على عقد اجتماع للّجنة العراقية المغربية المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة أو المهيئة حالياً للتصديق".كما تناول اللقاء، وفق البيان، "مناقشة التطورات الإقليمية والعربية ولاسيما القضية الفلسطينية، وضرورة توحيد الجهود والمساعي لتهدئة التوتر وإنهاء الأزمات ورفد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".من جانبه، عبر للقضاء في المملكة المغربية عن "اعجابه بالتطور والتقدم الذي يشهده العراق بهذه المرحلة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات المشتركة مع العراق في مختلف المجالات".