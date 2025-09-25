الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541920-638944229090388670.jpeg
السوداني ورئيس القضاء المغربي يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لتهدئة التوتر وإنهاء الأزمات
سياسة
2025-09-25 | 14:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
166 شوهد
اكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، مع رئيس
المجلس الأعلى للقضاء
في المملكة المغربية
محمد عبد النباوي
، اليوم الخميس، ضرورة توحيد الجهود لتهدئة التوتر وإنهاء الأزمات.
وذكر بيان لمكتب
السوداني
، انه "استقبل، رئيس
المجلس الأعلى للقضاء
في المملكة المغربية القاضي
محمد عبد النباوي
والوفد المرافق له. ورحب
رئيس الوزراء
بزيارة الضيف الى بغداد، مؤكداً على أهمية العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم من خلال تبادل الزيارات الرسمية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات".
وأكد رئيس
مجلس الوزراء
على "توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية عبر التكامل بين حكومات
الدول العربية
الشقيقة وشعوبها، لافتاً إلى أهمية تواجد الشركات المغربية للعمل في
العراق
لما تملكه من قدرات وخبرات في مجالات مهمة، مبيناً أن الحكومة عازمة على عقد اجتماع للّجنة العراقية المغربية المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة أو المهيئة حالياً للتصديق".
كما تناول اللقاء، وفق البيان، "مناقشة التطورات الإقليمية والعربية ولاسيما القضية الفلسطينية، وضرورة توحيد الجهود والمساعي لتهدئة التوتر وإنهاء الأزمات ورفد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
من جانبه، عبر
رئيس المجلس الأعلى
للقضاء في المملكة المغربية عن "اعجابه بالتطور والتقدم الذي يشهده العراق بهذه المرحلة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات المشتركة مع العراق في مختلف المجالات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
العراق
المغرب
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
المجلس الأعلى للقضاء
محمد شياع السوداني
الاستقرار الإقليمي
رئيس المجلس الأعلى
محمد عبد النباوي
المجلس الأعلى
الدول العربية
