السفير العراقي الجديد يقدم أوراق اعتماده لدى قطر

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "سفير جمهورية السيد ، قدم أوراق اعتماده سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة لدى الشقيقة، إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد ، نائب أمير دولة ".وأضاف انه "خلال مراسم التقديم، أعرب سمو نائب الأمير عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق والنجاح في مهامه"، مؤكدًا "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة قطر وجمهورية العراق بما يحقق مزيدًا من التطور والازدهار".من جانبه، أكد السفير محمد تطلعاته إلى "توثيق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والسعي لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل في مختلف المجالات خدمةً للمصالح المشتركة".