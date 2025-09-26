السوداني والحكيم يبحثان الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات وتوفير كل مستلزمات نجاحها

وذكر لرئيس ، في بيان ورد لـ ، ان " رئيس ، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني ، وجرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على دعم اجراءات الحكومة وبرامجها التنموية في جميع القطاعات، والعمل على تعزيز كل ما من شأنه أن يرسخ الاستقرار من أجل تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية منهجية للحكومة"واشاد الجانبان، وفقاً للبيان، "بالاتفاق المهم الذي قضى بتسلّم النفط من حقول إقليم ، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي، بوصفه خطوة نحو تنويع مصادر تصدير النفط الخام".واضاف البيان، ان "الطرفين بحثا الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الثاني المقبل، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة بنجاح هذا الوطني، وضمان المشاركة الواسعة من قبل المواطنين".