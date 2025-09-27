80% من عراقيي الهول اصبحوا في العراق.. كيف ارتفعت وتيرة الاستعادة في 2025 بنسبة 600%؟

تمثل تجربة في تفكيك مخيم وإعادة مواطنيه، حالة استثنائية، حتى ان الامريكية ، وصف العراق بانه "يقود جهود الإعادة"، مشيدا باستعادة العراق 80% من رعاياه.جاء هذا الحديث بالتزامن مع لمخيم الهول الذي انعقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في منذ أيام والتي تنتهي اليوم من المفترض.وللاطلاع على الجهود العراقية بالأرقام عن كيفية إعادة 80% من مواطنيه من المخيم، فإن المخيم في ذروته عام 2019 كان يضم 70 الف شخص، من مختلف الجنسيات، لكن اليوم يضم 30 الف شخص فقط، وخلال السنوات القليلة الماضية، وحتى 2021، كان المخيم يضم 50 الف شخص نصفهم من العراقيين أي 25 الف شخص عراقي.واليوم، استعاد العراق حتى الان حوالي 19 الف شخص، من اصل 25 الف شخص، وهو ما يمثل قرابة 80% من العراقيين المتواجدين في مخيم الهول تمت استعادتهم.بدأت جهود إعادة العراقيين من مخيم الهول منذ عام 2021، ولكن حتى مطلع 2025 كان عدد العراقيين المتبقين يبلغ 17 الف شخص من اصل 25 الف شخص، هذا يعني انه طوال السنوات الأربع الماضية تمت استعادة 8 الاف شخص فقط، أي بمعدل الفي شخص بالسنة، او 166 فرد بالشهر.لكن اجمالا بلغ عدد العراقيين العائدين الان حوالي 19 الف شخص، هذا يعني انه منذ مطلع 2025 وحتى الان، تمت إعادة 11 الف شخص يضافون الى 8 الاف شخص تمت استعادته بين 2021 و2025.هذا يعني ان وتيرة الإعادة في 2025 تبلغ حوالي معدل 1200 فرد شهريا، بينما كانت في السنوات الأربع التي سبقتها 166 فرد شهريا، هذا يعني ان وتيرة استعادة العوائل من الهول في 2025 ارتفعت بنسبة 600%.