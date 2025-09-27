أياد علاوي يتقدم بالتهاني الى إدارة وكادر السومرية بالذكرى الـ21 لتأسيسها

وقال في بيان ورد لـ ، انه "بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس قناتكم الغراء، يسرني ان أتقدم اليكم بأحر التهاني واطيب التبريكات متمنيا لكم المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتكم الاعلامية التي اثبتت حضورها المتميز بين القنوات العراقية والعربية بما عرفت به من مهنية عالية وموضوعية وحرص دائم على إيصال صوت المواطن والدفاع عن قضاياه العادلة".وأضاف ان " شكلت خلال السنوات الماضية منبرا حرا ومساحة وطنية جامعة اسهمت في ترسيخ قيم الحوار وخدمة الحقيقة وتعزيز وحدة وشعبه الكريم".واختتم بيانه بالقول "نسأل الله العلي القدير ان يمدكم بالعزم والسداد لمواصلة هذا النهج المشرف وتحقيق المزيد من التقدم والابداع خدمة لعراقنا الحبيب".