المندلاوي يهنئ السومرية بالذكرى الـ 21 لتأسيسها

هنأ النائب الأول لرئيس ، ، اليوم السبت، بالذكرى الـ21 لتأسيسها.





وقال المندلاوي في برقية تهنئة وردت للسومرية نيوز: "نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى إدارة وكادر بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها".



وتابع: "نتمنى للسومرية الاستمرار في دعم الدولة ومؤسساتها وخدمة المواطنين كمنبر عراقي خالص".