حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542092-638945692894661084.jpg
المندلاوي يهنئ السومرية بالذكرى الـ 21 لتأسيسها
سياسة
2025-09-27 | 07:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
72 شوهد
السومرية نيوز
ـ سياسي
هنأ النائب الأول لرئيس
مجلس النواب
،
محسن المندلاوي
، اليوم السبت،
قناة السومرية
بالذكرى الـ21 لتأسيسها.
وقال المندلاوي في برقية تهنئة وردت للسومرية نيوز: "نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى إدارة وكادر
السومرية
بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها".
وتابع: "نتمنى للسومرية الاستمرار في دعم الدولة ومؤسساتها وخدمة المواطنين كمنبر عراقي خالص".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
