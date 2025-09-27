تفاصيل المكالمة الهاتفية بين السوداني وبارزاني

وقالت الحكومة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس حكومة تلقى، اليوم السبت 27 أيلول 2025، اتصالاً هاتفياً من رئيس "، مبينا انه "جرى خلال الاتصال الهاتفي، التأكيد على الأهمية البالغة لاستئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان، والذي عُدّ إنجازاً مهماً يصب في مصلحة العراقيين كافة".وقدم محمد شكره لرئيس حكومة الإقليم على دوره في التوصل إلى هذا الاتفاق المهم".وأكد "وجود فرص اقتصادية واعدة كفيلة بتحقيق المزيد من التنمية في عموم ، من وصولاً إلى إقليم كوردستان".فيما أثنى رئيس حكومة الإقليم "على جهود في تذليل العقبات بهذا الصدد".وأعرب عن أمله "في أن يمهّد هذا الاتفاق الطريق نحو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي"، داعيا الى "إيجاد حلّ جذري لمسألة رواتب ومستحقات مواطني إقليم ، بما يضع حداً للقلق المترتب عليها".وشدد "على ضرورة ضمان صرف رواتب العام الجاري".واتفق الجانبان على ضرورة تأمين حصة إقليم كوردستان في لسنة 2026.وفي محور آخر من المباحثات، نوقشت أهمية ، وتقرر في هذا الشأن أن تزور لجنة متخصصة من بغداد إقليم كوردستان في القريب العاجل، لتسوية جميع العقبات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية للعراق بأكمله.