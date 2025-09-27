المندلاوي: تطبيق الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل يُساهم في تعزيز الشراكة الدستورية

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ ، ان المندلاوي "رحب ببدء تطبيق الاتفاق النفطي الأخير بين الجهات المعنية في حكومتي المركز والاقليم والشركات الاجنبية العاملة في حقول ، والذي افضى إلى تسليم (190) الف برميل يوميًا من كميات النفط الخام المنتج في الاقليم إلى (سومو)، عبر الانبوب العراقي - التركي، والتي ستتولى بدورها تسويقه عبر ميناء جيهان وفق السياقات العالمية، مؤكدًا ان هذه الخطوة التاريخية من شأنها المساهمة في تعزيز أسس التعاون بين واربيل".وأضاف المندلاوي، ان "هذا الاتفاق الذي تكلل بالنجاح بعد اشهر من الحوار يعد انجاز وطني مهم لتطبيق قانون الموازنة الثلاثية، واعادة تنظيم تصدير النفط المستخرج في الاقليم، ويعتبر ضمانة لحقوق العراقيين كافة، كونه يؤدي إلى توزيع ثروات البلاد بعدالة وشفافية على الجميع، ويعظم ايرادات الدولة، ويخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والاستقرار، ويسهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وبما ينعكس إيجابًا على واقع محافظاتنا العزيزة ومستقبل شعبنا الكريم".وبينَ ان " داعم ومتابع للاتفاق، وحريص على تعزيز الشراكة الدستورية بين مؤسسات المركز والاقليم وصولاً إلى ترسيخ الثقة المتبادلة وتثبيت دعائم ".