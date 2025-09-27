السوداني يتصل بقيادات الإقليم: تأكيدات على حفظ الثروة وتوزيعها العادل

وقال للسوداني في بيان ورد لـ "أجرى اتصالات هاتفية بكل من رئيس الحزب الديمقراطي ، ورئيس إقليم ، ورئيس حكومة العراق ، ورئيس بافل ".وأعرب "في اتصالاته عن تقديره لمواقف القيادات والقوى الكردستانية التي اشتركت في تحقيق الاتفاق الأخير لاستئناف تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم، وتسليم وارداته إلى الخزينة المركزية، والانحياز إلى جانب مصالح شعبنا العراقي في كل مكان، والجهود المتعاضدة بين ، وحكومة الإقليم التي انتهت إلى الاتفاق على وفق مقتضيات الدستور وقانون الموازنة".وتابع أنه "جرى التأكيد على المضي في كل ما يعزز التنمية الوطنية، ويقدم المصلحة الوطنية الشاملة، ويجسد الأهداف المشتركة في تحقيق التقدم الاقتصادي الشامل، والحفاظ على الثروة والتوزيع العادل لها، لكل أبناء شعبنا العراقي، في جميع أنحاء العراق".وأشار إلى "الاتصالات شهدت التأكيد على دعم الاستثمارات في العراق، لكونها المحرك الأساس لخلق التنمية الشاملة في البلاد، وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد العراقي".