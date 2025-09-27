السوداني: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للعراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نجوم العلوم - الموسم 17
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتفاق أمريكي روسي على جولة جديدة من المشاورات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542131-638945913122097691.jpeg
السوداني: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للعراق
سياسة
2025-09-27 | 13:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
100 شوهد
اكد رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، ان الحكومة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للعراق.
وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان الاخير "استقبل شيوخ ووجهاء عشائر مناطق شمال
بغداد
، بحضور نائب
رئيس الوزراء
الأسبق
بهاء الأعرجي
".
وأكد، أن "البلد تجاوز محطات صعبة كانت تفتك بمجتمعاتنا وأبنائنا ومدننا، وما رافقها من قتل وخراب وإثارة للفتنة"، مبيناً أن "وعي أبناء الشعب العراقي ووقفتهم أحبطت مخططات الفتنة، وينعم
العراق
اليوم بأمن واستقرار تحقّقا بالتضحيات الغالية".
وأوضح، أن "الحكومة استطاعت خلال أقل من 3 سنوات تحقيق انجازات كبيرة، رغم الظروف والأحداث غير الطبيعية التي مرت بها المنطقة، وتعاملت بحكمة ومسؤولية إزاءها، وغلبت مصلحة العراق وشعبه، وأن البلد اليوم في المسار الصحيح ولدينا رؤية واضحة في الإدارة ومواجهات التحديات".
وأشار إلى "
الاستحقاق
الانتخابي المهم حيث سيكون وعي المواطن هو
الفيصل
لرسم المستقبل السياسي في العراق، وعدم المشاركة ستكون له تداعياته"، مؤكداً أن "الحكومة بحاجة الى كتلة برلمانية مهمة ومؤثرة وكبيرة ليكون إنتاجها أكبر".
ولفت الى ان "بغداد بمدنها وأقضيتها ونواحيها عانت الكثير من الإرهاب الذي عطل عمل المؤسسات والحكومات المحلية من أداء واجبها"، مردفاً انه "كان هناك سوء تخطيط وسوء إدارة وفساد رغم تخصيص اموال كثيرة في مختلف الموازنات".
واكمل: "في بغداد أكثر من 9 ملايين و 500 ألف نسمة بحسب التعداد السكاني الأخير، بزيادة 35% وهي تدفع باتجاه الضغط على الخدمات"، مستدركاً انه "نفذ الجهد الخدمي مشاريع في أحياء لم تشهد خدمات منذ سنوات".
واستطرد بالقول: "المواطنين يلمسون اليوم اجراءاتنا في معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة ولاسيما في بغداد، واعادة تأهيل مدخل بغداد الشمالي يعد مشروعاً مستداماً ومتكاملاً، وعبر المواطنون عن ارتياحهم بالمشاريع الخدمية المنجزة".
واختتم حديثه بأنه "نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للعراق، ووضعنا خططاً للإصلاح واستثمار الموارد البشرية والطبيعية وتنويع مصادر الاقتصاد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السوداني يوجه بتشكيل فريق مشترك لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق
05:14 | 2025-08-20
السفير الياباني يكشف للسومرية: قدمنا دعمًا ماليًا كبيراً للعراق بلغ 21 مليار دولار
07:19 | 2025-08-31
السامرائي يبحث في الموصل تحسين واقع ناحية وانه وتعزيز استقرارها
12:59 | 2025-09-24
السامرائي يؤكد أهمية دعم جهود تحسين واقع جنوبي بغداد
16:12 | 2025-09-17
السوداني
الشيوخ
محمد شياع السوداني
المشاريع الخدمية
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
تعداد السكان
بهاء الأعرجي
رئيس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
رياضة
32.51%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
26.03%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
فن وثقافة
24.54%
08:46 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
08:46 | 2025-09-26
الكشف عن بنود الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان: 16 دولاراً للبرميل وضمان دولي
اقتصاد
16.92%
03:37 | 2025-09-26
الكشف عن بنود الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان: 16 دولاراً للبرميل وضمان دولي
03:37 | 2025-09-26
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
الأكثر مشاهدة
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
اخترنا لك
حركة اراك بقيادة محمد الباوي تهنئ السومرية بذكرى تأسيسها الـ 21
11:19 | 2025-09-27
السوداني يتصل بقيادات الإقليم: تأكيدات على حفظ الثروة وتوزيعها العادل
10:29 | 2025-09-27
السيد الحكيم يبارك بذكرى تأسيس السومرية: ندعم كل منبر وطنيٍّ حرٍّ ينقل الحقيقة بموضوعية
09:13 | 2025-09-27
المندلاوي: تطبيق الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل يُساهم في تعزيز الشراكة الدستورية
08:27 | 2025-09-27
المندلاوي يقود نجاح رئاسة أول اجتماع عام للبرلمان الآسيوي – الإفريقي في بيروت
07:52 | 2025-09-27
تفاصيل المكالمة الهاتفية بين السوداني وبارزاني
07:32 | 2025-09-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.