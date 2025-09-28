الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
في برلين.. اعتقال عشرات الأشخاص باحتجاجات مؤيدة لفلسطين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بعد دخولها حيز التنفيذ.. إيران تعلن "عدم اعترافها" بالعقوبات الأممية وتهدد من يلتزم بها

سياسة

2025-09-28 | 01:53
سياسة
2025-09-28 | 01:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
847 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
اكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقتشي في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاحد، عدم اعتراف
ايران
بالعقوبات والقيود التي اعادت
الأمم المتحدة
فرضها اليوم، وذلك بعد 4 ساعات من دخولها حيز التنفيذ وفق الية الزناد، فيما هدد رئيس
مجلس الشورى الإيراني
محمد باقر قاليباف
، البلدان التي ستطيع او تنفيذ هذه العقوبات، باجراءات مماثلة.
وقال عراقتشي في رسالته إلى الأمين العام الأممي ورئيس
مجلس الأمن
، ان إعلان
الدول الأوروبية
الثلاث تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني، معتبرا ان "الترويكا" الأوروبية تقاعست عن تنفيذ التزاماتها وامتنعت عن الالتزام بآلية تسوية النزاعات ضمن الاتفاق النووي.
وشدد عراقتشي انه "لا أساس لاتخاذ إجراءات لإحياء القرارات المنتهية قانونياً وجميع قيود النووي بموجب القرار 2231 ستنتهي بشكل دائم"، مؤكدا انه "لن نعترف بأي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود وأي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة".
واعتبر ان "مثل هذا الاستغلال يضعف مصداقية وحيادية
الأمم المتحدة
ويقوض سلطة
مجلس الأمن الدولي
".
من جانبه، قال رئيس
مجلس الشورى محمد باقر قاليباف
، ان "تنفيذ "آلية الزناد" وإعادة فرض قرارات العقوبات أمر غير قانوني"، مشيرا الى ان "العقوبات المنصوص عليها في هذه القرارات ليست ذات أهمية مؤثرة مقارنة بالعقوبات الأميركية".
وأكد أنه "إذا أرادت أي دولة اتخاذ إجراء ضد
إيران
استناداً إلى هذه القرارات فستواجه برد فعل إيراني مماثل"، مشددا على ان "إيران لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لهذه القرارات غير القانونية بما في ذلك تعليق تخصيب اليورانيوم".
واعتبر ان "التفاوض يعني بالنسبة للدول الغربية الخداع والضغط بهدف نزع القوة الصاروخية الإيرانية"، مشيرا الى ان "العامل الأساسي في الحفاظ على مصالحنا القومية وأمننا هو امتلاك القوة فقط، والطريق الوحيد لردع العدو عن مهاجمتنا هو تعزيز عناصر القوة وخاصة تقوية القدرات الدفاعية والحفاظ على
الوحدة الوطنية
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
العراق
ايران
الترويكا
الية الزناد
العقوبات الاممية
مجلس الشورى محمد باقر قاليباف
وزير الخارجية الإيراني
مجلس الشورى الإيراني
محمد باقر قاليباف
مجلس الأمن الدولي
رئيس مجلس الشورى
الدول الأوروبية
الوحدة الوطنية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
رياضة
34.68%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
فن وثقافة
28.2%
08:46 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
08:46 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
23.06%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
اقتصاد
14.06%
12:53 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
12:53 | 2025-09-26
المزيد
