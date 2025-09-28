السامرائي وبارزاني يؤكدان أهمية توحيد المواقف الوطنية لضمان الاستقرار

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ إن " التقى ، في مصيف بمدينة ، حيث جرى بحث القضايا الوطنية المشتركة وتعزيز آفاق التعاون بين القوى السياسية".وأضاف أن "اللقاء تناول أوضاع العامة والتحديات التي تواجهه، مع التأكيد على ضرورة توحيد المواقف الوطنية بما يضمن استقرار البلاد ويخدم مصالح المواطنين في جميع المحافظات".وأشار الجانبان إلى أنّ "المرحلة الحالية والمقبلة تستوجب المزيد من التنسيق والعمل المشترك بين القوى الوطنية"، مشددين على أنّ "التعاون بين مختلف القوى السياسية هو السبيل لبناء عراق قوي يلبّي تطلعات شعبه نحو الاستقرار والتنمية".