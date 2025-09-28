السامرائي لنيجيرفان بارزاني: المرحلة المقبلة تستوجب توسيع الشراكات

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ إن " التقى اليوم الأحد في ، حيث جرى اللقاء في إطار بحث القضايا الوطنية المشتركة بين وأربيل".وأضاف أن "اللقاء تناول الملفات السياسية والاقتصادية وأولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية توحيد المواقف الوطنية بما يعزز الاستقرار ويخدم الوطن".وأشار رئيس تحالف العزم إلى أن "المرحلة المقبلة تستوجب تضافر الجهود وتوسيع الشراكات بين جميع القوى الوطنية، مشدداً على أنّ تحالفه "ماضٍ في مشروعه الوطني بالتعاون مع القوى الوطنية والهادف إلى تعزيز بناء الدولة القوية التي تلبي تطلعات شعبها".