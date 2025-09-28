السوداني: سنباشر بالتنفيذ الفعلي لطريق التنمية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542220-638946778014950166.jpeg
السوداني: سنباشر بالتنفيذ الفعلي لطريق التنمية
سياسة
2025-09-28 | 13:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
455 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
اعلن
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الاحد، عن قرب المباشرة بالتنفيذ الفعلي لطريق التنمية.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
ترأس، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للجنة العليا لطريق التنمية، بحضور وزيري النقل والاعمار والإسكان، ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، وعدد من المستشارين والمسؤولين التنفيذيين، وممثلي شركة (أوليفر وايمن)،
الاستشاري
الخاص بالشركة"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات المشروع، والاجراءات المطلوبة للمضي بمراحله، حيث تمت مراجعة مسودة قانون الهيأة الخاصة بطريق التنمية وميناء الفاو والمدن الصناعية، كما جرى استعراض ما تحقق من نسب الانجاز في الجانب الفني والاداري، والمخططات المتعلقة بطريق سكة الحديد والطريق البري".
وفي ما يتعلق بملف ميناء الفاو الكبير، قدم مدير عام الموانئ تقريراً مفصلاً عن النسب المئوية لآخر ما تحقق في الطرق والنفق المغمور، وما تبقى من نسب الانجاز، وكذلك مناقشة ملف التشغيل، وتفاصيل العروض المقدمة من الشركات والدول الأخرى.
وأشار
السوداني
الى "أهمية المشروع، وضرورة ان يتحول العمل من الجانب الفني والإداري الى التطبيق الفعلي، حتى يكون المواطن على اطلاع تام بالجهود التي تبذل من كل مؤسسات الدولة لانجاز المراحل الاولى لطريق التنمية"، مؤكداً أن "المرحلة القادمة ستشهد المباشرة بالتنفيذ الفعلي للمسار".
وناقش الاجتماع مسار المشروع مع إقليم
كردستان العراق
، ونتائج الاجتماع
الرباعي
للدول المساهمة في المشروع الذي عقد في بغداد مؤخراً، وكذلك مناقشة موضوع استملاك الاراضي، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات للتواصل مع المحافظات المعنية وحسم ما تبقى من موضوع الاستملاك.
وقدمت شركة (أوليفر وايمن) ملخصاً بشأن ما انجزته من الستراتيجية المتكاملة لمشروع
طريق التنمية
، والتي تشتمل الحوكمة، والطريق، وسكة الحديد، والستراتيجية الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين، واقترحت البدء بتنفيذ الستراتيجية، والموافقة على مشاركة
بروتوكول
الحوكمة المؤقتة مع الدول الشريكة قبل الاجتماع الوزاري الرباعي القادم في بغداد.
وتقرر خلال الاجتماع اعتماد الستراتيجية الكاملة المقدمة للمشروع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
مرصد: إسرائيل شرعت فعليا بتنفيذ خطة تدمير غزة
02:42 | 2025-08-25
لتنفيذها قريباً.. السوداني يوجه باستكمال الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى لـ"طريق التنمية"
12:41 | 2025-08-11
غداً.. بغداد تستضيف قمة المجلس الرباعي لطريق التنمية
05:01 | 2025-09-14
باحثون يحللون كيف سيغير "طريق التنمية" خريطة الطاقة الإقليمية للعراق وتركيا
04:52 | 2025-08-01
رئيس
الوزراء
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
مشروع طريق التنمية
المكتب الإعلامي
كردستان العراق
إقليم كردستان
السومرية نيوز
شياع السوداني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
محليات
29.69%
03:11 | 2025-09-28
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
03:11 | 2025-09-28
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
محليات
28.5%
11:24 | 2025-09-28
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
11:24 | 2025-09-28
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
بالفيديو
21.22%
17:09 | 2025-09-27
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
17:09 | 2025-09-27
ارتفاع يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
20.59%
03:54 | 2025-09-28
ارتفاع يطرأ على أسعار الدولار في العراق
03:54 | 2025-09-28
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
14:50 | 2025-09-28
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
14:50 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
14:50 | 2025-09-28
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
14:50 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
اخترنا لك
النزاهة النيابية تقرر استدعاء مدير مكتب وزير الصحة للتحقيق بشبهات فساد
16:43 | 2025-09-28
السامرائي وبارزاني يؤكدان: التعاون بين بغداد وأربيل ركيزة أساسية لتعزيز وحدة الصف
13:49 | 2025-09-28
السامرائي لنيجيرفان بارزاني: المرحلة المقبلة تستوجب توسيع الشراكات
12:06 | 2025-09-28
السامرائي وبارزاني يؤكدان أهمية توحيد المواقف الوطنية لضمان الاستقرار
11:36 | 2025-09-28
بعد دخولها حيز التنفيذ.. إيران تعلن "عدم اعترافها" بالعقوبات الأممية وتهدد من يلتزم بها
01:53 | 2025-09-28
السوداني: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للعراق
13:33 | 2025-09-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.