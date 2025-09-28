السامرائي وبارزاني يؤكدان: التعاون بين بغداد وأربيل ركيزة أساسية لتعزيز وحدة الصف

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى التقى اليوم رئيس وزراء ، في "، مبينا انه "جرى بحث القضايا الوطنية المشتركة والعلاقات بين وأربيل وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلاد".وأضاف ان "اللقاء تناول الملفات السياسية والاقتصادية وأولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار وتوفير الخدمات ودعم المسار الإصلاحي في مختلف المجالات".وأكد الجانبان أنّ "التعاون بين بغداد وأربيل يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز وحدة الصف الوطني وبناء عراق مستقر قادر على تلبية تطلعات شعبه نحو الأمن والتنمية".