رئيس مجلس القضاء الأعلى يقدم التعازي للمرجع الأعلى السيد السيستاني

وقال القاضي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نتقدم بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة إلى سماحة المرجع الديني الأعلى رعاه الله بوفاة عقيلته الفاضلة، تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته."وأضاف انه "في هذا المصاب الجلل، نعرب لسماحته عن بالغ الحزن والاسى سائلين المولى عزّ وجلّ أن يلهمه والعائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وان يكون مثواها الجنة رفقة الأبرار والصالحين".