من 11 فقرة.. جدول أعمال البرلمان لجلسة الأربعاء المقبل (صورة)

وبحسب بيان جاءت الفقرات على النحو التالي:اولاً : التصويت على مقترح لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا اجزاء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ۲۰۰۹ المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا، اللجنة القانونية)، (6) مادة).ثانياً: التصويت على مقترح لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم (1) لسنة ۲۰۲٤ . (لجنة الصحة والبيئة)، (۲) مادة).ثالثاً: التصويت على مشروع . (لجنة الكهرباء والطاقة)، (۲۳ مادة).رابعاً: التصويت على مشروع النفسية والبيئة اللجنة القانونيـــــــة)، (٤١) مادة).خامساً: التصويت على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة . ، لجنة الاستثمار والتنمية)، (۲) مادة).سادساً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام ۱۹۲۸ والمكملة بالبروتوكولات للأعوام ۱۹٤۸، ۱۹٦٦، ۱۹۷۲ وتعديلاتها لعام۱۹۸۲، ۱۹۸۸ . الخارجية). (۲) مادة).سابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ۱۹۹٨ . (لجنة الاستثمار والتنمية الاقتصاد والصناعة والتجارة)، (۹) مادة).ثامناً: التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنــــة ٢٠١٣. (لجنة الامن والدفاع اللجنة القانونية)، (۹) مادة).تاسعاً: التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة.(لجنة الثقافة والسياحة والآثار، ، ، لجنة حقوق الانسان). (۱۹) مادة).عاشراً: التصويت على مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين. (لجنة العمل ومنظمات المجمع المدني).(٤٩) مادة).حادي عشر: التصويت على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة . (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).( مادة).