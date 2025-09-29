السيد الصدر يرد على "شائعات" منع وصول الناخبين لمراكز الاقتراع ويؤكد: لن تخيفنا تهديداتكم

– سياسة



رد زعيم ، اليوم الاثنين، على ما وصفها بـ"تكهنات" قيام تياره باستخدام القوة في منع الناخبين من الوصول الى مراكز الاقتراع، فيما توقع تصعيدا من "عشاق السلطة" في مرحلة ما قبل الانتخابات.



وجاء بيان على النحو التالي: