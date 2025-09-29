تفاصيل زيارة السوداني الى وادي حوران وصحراء الأنبار

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة أجرى اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى وصحراء ضمن قيادتي والجزيرة، رافقه فيها ، ورئيس أركان الجيش، ونائب ، وقائد ، وقائد عمليات الأنبار، ومدير الاستخبارات العسكرية، والمستشار العسكري لرئيس الوزراء".واضاف انه "تفقد القطعات الماسكة، ميدانياً وجوياً في مناطق وادي حوران والصكار والحسينيات والحزيمي والكعرة وعكاز، واستمع إلى شرح مفصل من القادة عن العمل المستمر في بناء خط الصد في وادي حوران والقواعد العسكرية خلال زمن الحكومة الحالية"، موضحا ان "الزيارة اشتملت على تفقد بعض الربايا والنقاط الحصينة في قواطع الفرقتين الخامسة والسابعة للجيش، بضمنها مقارّ الفرقة الخامسة في بمنطقتي الصكار وحزيمي، ونقطة الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة في مدخل وادي حوران التي تقع ضمن مسؤولية الفوج الثاني لواء 78 الفرقة السابعة".وتابع ان "القائد العام للقوات المسلحة التقى بالجنود في مناطق خط الصد واطلع على أوضاعهم، وشدد "على ضرورة توفير جميع متطلباتهم التي تجعلهم قادرين على تأدية مهامهم على أكمل وجه"، مؤكداً "أهمية هذه المنطقة الستراتيجية لأمن البلد واستقراره، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية الكبيرة".وبين ان "جولة رئيس مجلس الوزراء شملت تفقداً جوياً لعمل الشركات النفطية المكلفة بإنتاج النفط والغاز في حقل عكاز، الذي يمثل أحد أهم الحقول الواعدة بالغاز الطبيعي".