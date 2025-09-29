الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
تعرض سفينة لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542301-638947533957846961.jpeg
تفاصيل زيارة السوداني الى وادي حوران وصحراء الأنبار
سياسة
2025-09-29 | 10:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
344 شوهد
السومرية نيوز
– امني
امر القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، بتعزيز كل المتطلبات الخاصة بتأمين
وادي حوران
وصحراء
الأنبار
.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
أجرى اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى
وادي حوران
وصحراء
الأنبار
ضمن قيادتي
عمليات الأنبار
والجزيرة، رافقه فيها
وزير الدفاع
، ورئيس أركان الجيش، ونائب
قائد العمليات المشتركة
، وقائد
القوات البرية
، وقائد عمليات الأنبار، ومدير الاستخبارات العسكرية، والمستشار العسكري لرئيس الوزراء".
واضاف انه "تفقد القطعات الماسكة، ميدانياً وجوياً في مناطق وادي حوران والصكار والحسينيات والحزيمي والكعرة وعكاز، واستمع إلى شرح مفصل من القادة عن العمل المستمر في بناء خط الصد في وادي حوران والقواعد العسكرية خلال زمن الحكومة الحالية"، موضحا ان "الزيارة اشتملت على تفقد بعض الربايا والنقاط الحصينة في قواطع الفرقتين الخامسة والسابعة للجيش، بضمنها مقارّ
اللواء 20
الفرقة الخامسة في
قيادة عمليات الأنبار
بمنطقتي الصكار وحزيمي، ونقطة الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة في مدخل وادي حوران التي تقع ضمن مسؤولية الفوج الثاني لواء 78 الفرقة السابعة".
وتابع ان "القائد العام للقوات المسلحة التقى بالجنود في مناطق خط الصد واطلع على أوضاعهم، وشدد "على ضرورة توفير جميع متطلباتهم التي تجعلهم قادرين على تأدية مهامهم على أكمل وجه"، مؤكداً "أهمية هذه المنطقة الستراتيجية لأمن البلد واستقراره، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية الكبيرة".
وبين ان "جولة رئيس مجلس الوزراء شملت تفقداً جوياً لعمل الشركات النفطية المكلفة بإنتاج النفط والغاز في حقل عكاز، الذي يمثل أحد أهم الحقول الواعدة بالغاز الطبيعي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
