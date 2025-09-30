السامرائي يؤكد أهمية بناء شراكات متوازنة مع النمسا

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى ، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الثلاثاء، سفير لدى ، أندرياس ناسي، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".وأكد السامرائي خلال اللقاء "أهمية بناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل"، مشدداً على أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب توسيع الانفتاح الدولي بما يخدم استقرار العراق وتنميته، ويعزز حضوره في محيطه الإقليمي والدولي".