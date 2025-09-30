العراق يتعهد بعدم تكرار استخدام اراضيه لاستهداف ايران

وقال لمستشار في بيان ورد لـ ، ان " ، استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس استخبارات القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجيد مير أحمدي والوفد المرافق له"، مبينا ان "اللقاء تناول استعراض التحديات والتهديدات الأمنية في المنطقة بشكل عام والملفات ذات الاهتمام المشترك، وإجراءات البلدين لحفظ الأمن والاستقرار بين الدولتين من منطلق حسن الجوار التي يندرج جزء منها ضمن الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين ، فضلا عن مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لحفظ أمن واستقرار المنطقة".وأكد ، أن "موقف جمهورية واضح وثابت من خلال رفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار، ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرا إلى أن "العراق قدم شكوى رسمية إلى ضد الكيان الصهيوني لاستخدام أجوائه في الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وجدد الاعرجي التأكيد "على أن ممثلة برئيس القائد العام للقوات المسلحة، ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الاعتداء".