مكتب السيد الصدر يعلن براءته من إسماعيل مصبح الوائلي: لا تصدقوه

وذكر المكتب في بيان ورد لـ ، أنه "بأمر وبتوجيه من سماحة القائد ، نعلن براءتنا التامة من المدعو ، ومن جميع أ أفعاله وأقواله وكل ما يدّعيه أو ينسبه زورًا، ولا تربطنا به أية صلة أو علاقة".وتابع: "على كافة المؤمنين عدم التصديق بمزاعمه أو التعامل معه بأي شكل من الأشكال".