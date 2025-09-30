مكتب السيد الصدر يعلن براءته من إسماعيل مصبح الوائلي: لا تصدقوه

الصفحة الرئيسية
بعد خطة ترامب.. الأمم المتحدة تبدأ بالتخطيط لعملياتها في غزة
2025-09-30 | 13:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,893 شوهد
أعلن
المكتب الخاص
لزعيم
التيار الوطني الشيعي
،
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الثلاثاء، براءته من
إسماعيل مصبح الوائلي
.
وذكر المكتب في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "بأمر وبتوجيه من سماحة القائد
السيد مقتدى الصدر
، نعلن براءتنا التامة من المدعو
إسماعيل مصبح الوائلي
، ومن جميع أ أفعاله وأقواله وكل ما يدّعيه أو ينسبه زورًا، ولا تربطنا به أية صلة أو علاقة".
وتابع: "على كافة المؤمنين عدم التصديق بمزاعمه أو التعامل معه بأي شكل من الأشكال".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
برئاسة الجابري.. وفد من مكتب السيد الصدر يكرم أحد الموكب بالأعظمية (صور)
11:19 | 2025-07-03
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد الأول من ربيع الآخر
12:02 | 2025-09-22
اسمعوا أقوالهم لكن لا تصدقوها: فضيحة مدربة العلاقات سادية خان، تعطي دروسًا ولا تًطبقها!
08:21 | 2025-09-17
السيد الصدر: نرجو أن لا نكون قد قصرنا
03:41 | 2025-08-12
السيد الصدر
مصبح الوائلي
إسماعيل مصبح الوائلي
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
مكتب السيد الصدر
التيار الوطني
السومرية نيوز
المكتب الخاص
إسماعيل مصبح
+A
-A
