مركز دراسات يحدد أبرز الزعامات الرابحة والخاسرة من مقاطعة الانتخابات المقبلة

وقال عضو إدارة مؤسسة العالمية لاستطلاع الرأي منقذ داغر، خلال اعمال مؤتمر مبادرة 2025، الذي يعقده معهد تشاثام هاوس للدراسات الدولية في ، ان " وقيس الخزعلي وبقية الأحزاب المرتبطة بالفصائل هم الرابحون الأكبر من المقاطعة".وأشار الى ان " أكثر رؤساء الوزراء شعبية منذ العام 2003، وفقا لاستطلاعات الرأي التي نفذتها مؤسسة غالوب، لكنه سيكون اكثر المتضررين والخاسرين نتيجة المقاطعة".وأشار الى ان 1 من كل 4 اشخاص مقاطعين للانتخابات يؤيدون السوداني، لكنه لن يستفيد منهم بسبب المقاطعة، كما أشار الى ان شعبية السوداني كبيرة في أوساط النساء لكن اغلبيتهن مقاطعات أيضا"، وفقا لاستطلاع الرأي.