الشيخ حمودي والسفير البريطاني يؤكدان على أهمية الانتخابات والانفتاح الاستثماري

وقال للشيخ في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل اليوم سفير المملكة المتحدة في صديق"، مبينا انه "تم بحث مستجدات الساحة العراقية، والحراك السياسي والتنموي الذي يشهده ، وسبل تعزيز علاقات البلدين".وأضاف ان "الطرفين اكدا على مدى حساسية الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، لافتا الى "انهما اوضحا ان ما يتمتع به العراق من مكانة في محيطه الاقليمي، كقطب مؤثر في سياسات واستقرار المنطقة، وما يحظى به من اهتمام لدى ".واشارا وفقا للبيان إلى أن "حالة الانفتاح الاستثماري التي يشهدها العراق هي ثمرة الاستقرار السياسي والامني التي يتمتع به"، معربان عن أملهما في "انتهاز الفرص المتاحة من قبل الشركات البريطانية الرصينة، وتوسيع التعاون الاقتصادي وتنمية المصالح المشتركة".