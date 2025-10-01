الصفحة الرئيسية
تكليف مدير جديد لمطار البصرة الدولي (وثيقة)
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542537-638949367016098845.jpeg
ابرز الملفات التي بحثها السوداني في الامارات
سياسة
2025-10-01 | 13:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
421 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اعلن
مكتب رئيس الوزراء
، اليوم الأربعاء، عن ابرز الملفات التي بحثها
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
في
الامارات
.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
التقى، اليوم الأربعاء في
أبو ظبي
، رئيس
دولة الإمارات العربية المتحدة
الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان
، حيث جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف مجالات الاهتمامات والمصالح المشتركة".
وأضاف ان "اللقاء تناول تنمية التعاون المشترك، لاسيما في قطاعات التجارة والطاقة والنقل، وبضمنه تعزيز التعاون في ما يخص
طريق التنمية
الاستراتيجي في إطار الاتفاق الرباعي الخاص بالطريق وملحقاته بجانب استعراض الأوضاع في المنطقة، وسبل العمل على دعم الاستقرار، ومنع اتساع الصراع وكل أسباب التصعيد".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمن اتجاه الحكومة في الانفتاح على جميع أشكال الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة".
من جانبه، أبدى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديره لجهود
الحكومة العراقية
في خطط التنمية والإعمار، وجهودها في تثبيت الاستقرار بالمنطقة ودعمها وتعزيزها لعوامل الأمن الإقليمية والدولية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
رئيس
الوزراء
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
دولة الإمارات العربية المتحدة
محمد بن زايد آل نهيان
محمد شياع السوداني
الشيخ محمد بن زايد
مكتب رئيس الوزراء
الحكومة العراقية
المكتب الإعلامي
اخترنا لك
كردستان توجه رسالة لبغداد بشان الإيرادات غير النفطية ومبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية
12:58 | 2025-10-01
الشيخ حمودي والسفير البريطاني يؤكدان على أهمية الانتخابات والانفتاح الاستثماري
11:28 | 2025-10-01
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى إشعار آخر
09:10 | 2025-10-01
العدل تعلن استحداث مديرية تنفيذ الموصل الثانية
08:02 | 2025-10-01
السامرائي يبحث مع أعضاء تحالف العزم أوضاع الأنبار واحتياجاتها
07:33 | 2025-10-01
العراق يُعلن ترحيبه بمبادرة إنهاء الحرب في غزة
07:00 | 2025-10-01
