ابرز الملفات التي بحثها السوداني في الامارات

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس التقى، اليوم الأربعاء في ، رئيس الشيخ ، حيث جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف مجالات الاهتمامات والمصالح المشتركة".وأضاف ان "اللقاء تناول تنمية التعاون المشترك، لاسيما في قطاعات التجارة والطاقة والنقل، وبضمنه تعزيز التعاون في ما يخص الاستراتيجي في إطار الاتفاق الرباعي الخاص بالطريق وملحقاته بجانب استعراض الأوضاع في المنطقة، وسبل العمل على دعم الاستقرار، ومنع اتساع الصراع وكل أسباب التصعيد".وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمن اتجاه الحكومة في الانفتاح على جميع أشكال الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة".من جانبه، أبدى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديره لجهود في خطط التنمية والإعمار، وجهودها في تثبيت الاستقرار بالمنطقة ودعمها وتعزيزها لعوامل الأمن الإقليمية والدولية.